Via Cecati imbrattata di svastiche

Ragazzata o sinistro messaggio tendente a una malcelata voglia di un ritorno ad un passato che nessuno vuole più rivivere? Siamo sempre in mezzo a questo ‘guado’ quando si è posti al cospetto di quanto emerso ieri tra via Cecati e piazzale Fiume.

Croci celtiche, svastiche, alcune scritte a inneggiare le SS altre, addirittura i Nar, i Nuclei Armati Rivoluzionari, quelli di cui facevano parte anche Francesca Mambro e Valerio Fioravanti, autori materiali della strage di Bologna il 2 agosto del 1980. Il tutto in meno di un chilometro di strada, con le pensiline del tram imbrattate così come le cassette elettriche e le insegne della pubblicità. Con addirittura anche un adesivo in cui spiccano lugubri soggetti a volto coperto e una croce celtica.

Inutile sottolineare come l’ennesimo episodio avvenuto, probabilmente, in questi ultimi giorni, abbia messo in subbuglio il mondo della sinistra reggiana e delle associazioni partigiane, in primis l’Anpi che con il suo presidente, Ermete Fiaccadori, stigmatizza fortemente quanto successo in via Cecati: "Ancora una volta mani che vogliono restare ignote diffondono tristi messaggi di paura e minaccia che evocano simboli che la storia ha condannato. Esprimiamo la più ferma condanna e l’impegno di conoscere il senso della storia affinché quelle pagine buie non si ripetano".

Pesante anche il giudizio di Alessandro Fontanesi che parla di "una provocazione indegna per la città medaglia d’oro per la Resistenza e dei tragici fatti del 7 luglio 1960. Purtroppo è un clima che le istituzioni e la politica, con la complicità degli organi di informazione e di gran parte degli storici, hanno lasciato sedimentare non solo in città".

"Ora vedremo – conclude Fontanesi - se partirà l’indignazione superpartes per settimane su tutti i giornali e televisioni: in fiduciosa attesa".

Ni. bo.