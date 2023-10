Via Concordia si incontra a tavola. Pranzo solidale tra 80 residenti

Sarà per il nome della strada (via Concordia), ma i residenti di quel quartiere, a ridosso del centro storico di Guastalla, sembra che vadano molto d’accordo. E ieri si sono ritrovati tutti insieme per una giornata di festa, ovviamente a tavola, nell’adiacente cortile dell’ex asilo, ora sede di varie associazioni di volontariato (foto). Almeno un’ottantina i residenti di via Concordia presenti all’evento, che ha pure permesso di raccogliere circa trecento euro destinati a scopo benefico. "È un modo per incontrarci in modo tradizionale, di persona, senza limitarci ai messaggini o ai contatti attraverso i social.

"Via Concordia – spiega Carlo Rodolfi, uno degli organizzatori – è una strada storica di Guastalla e abbiamo deciso di condividere questa esperienza secondo le tradizioni. Qui ci sono gli abitanti attuali di via Concordia, ma anche quelli che qui hanno vissuto tanti anni fa, portando con loro tanti bei ricordi".

L’iniziativa ha avuto successo e si cercherà di riproporla, ancora più in grande, anche l’anno prossimo.