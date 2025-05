Via Costa, riprendono i cantieri

Hanno ripreso attività i cantieri stradali in via Costa, in centro a Novellara, dove sono in corso interventi di riqualificazione e potenziamento del reticolo fognario a servizio della parte nord dell’abitato.

L’investimento complessivo è di 770 mila euro a carico di Ireti, che prevede la realizzazione di due nuove condotte (una per convogliare le acque meteoriche e una per il collettamento delle acque reflue), per uno sviluppo complessivo di circa settecento metri, oltre alla realizzazione di un nuovo sollevamento fognario all’altezza dell’incrocio tra via Marchi e via Gramsci.

Ad oggi risultano completate le tratte di fognatura per acque bianche e reflue su Via Marchi e su via Costa, fino al civico 20. Su via Costa si è provveduto al rinnovamento dei marciapiedi. L’intervento dovrebbe essere concluso entro l’autunno.