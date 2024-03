Via Crucis solenne in centro. Una tradizione da oltre due secoli

Quasi duemila persone hanno partecipato l’altra sera alla Via Crucis a Correggio. Una tradizione che si ripete ormai da oltre due secoli e che a ogni edizione ripropone un rituale ben definito, con partenza e ritorno alla basilica di San Quirino, anche stavolta gremita di fedeli, così come il piazzale esterno. Arrivano persone anche da fuori Correggio per assistere a questa cerimonia molto suggestiva, animata anche da orchestra e coro. Per l’occasione sono stati eseguiti anche brani di Bonifazio Asioli, musicista dell’Ottocento, che compose dei pezzi per la Via Crucis della sua cittadina. Un corteo aperto dai bambini, le note del corpo bandistico, il Cristo Morto portato in spalla dai membri delle Confraternite, la statua di Maria, il resto dei fedeli a seguire il corteo, in un ampio percorso del centro col rientro in basilica per l’omelia e il bacio al Cristo dei fedeli.