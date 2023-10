Via Curiel: caccia all’auto pirata

Si cerca un’auto pirata che ha provocato il ferimento di uno scooterista di 61 anni di Bibbiano attorno alle 5,20 di mercoledì 25 ottobre, tra via Curiel e via Prampolini a ridosso del centro a Montecchio. Quella che sembrava una caduta dovuta alla poca illuminazione e all’asfalto bagnato dalla pioggia, in realtà è stata provocata da una vettura che poi è scappata. Il bibbianese viaggiava con il suo Yamaha Tracer in direzione Parma quando un’auto in sosta a lato della strada è ripartita senza osservare la precedenza e gli ha tagliato la strada, sbalzando poi la moto sullo sparti traffico. L’auto ha proseguito verso Parma senza fermarsi. Ora il ferito chiede ad eventuali testimoni: "Se qualcuno ha assistito, può collaborare con i carabinieri". L’uomo ha riportato numerosi traumi e - dato che a quell’ora il Pronto soccorso dell’ospedale Franchini è chiuso - è stato trasportato al Santa Maria Nuova di Reggio. f.c.