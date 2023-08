"Via Curiel è pericolosa per pedoni e ciclisti"

È un bellissimo viale alberato che dal centro conduce al ponte sull’Enza, ma è anche pericoloso per pedoni e ciclisti oltre che poco attrezzato per chi volesse passeggiarvi. Lo denuncia in una lettera aperta Marco Rondani, giovane attivista di "Viviamo Montecchio", comitato civico scaturito dalla lista elettorale che sosteneva il leghista Gabriele Delmonte.

Lo studente avanza alcune semplici idee credo affinché "questo luogo molto amato dai montecchiesi diventi ancora più sicuro e confortevole, contribuendo a migliorare la loro vita e il paese". Via Curiel è un tratto della strada provinciale 28, caratterizzata da un traffico intenso e pesante, oltre che da molti incroci a raso da vie laterali. Rondani dunque ricorda i tre incidenti gravi occorsi negli ultimi anni: il 21 gennaio venne travolta ed uccisa Katia Arduini, una 60enne che usciva dal Redas, mentre nel luglio 2019 nello stesso punto furono travolte una bambina con la sua nonna. Il traffico inoltre "disturba la quiete di chi vi abita ma su questo punto al momento non vi sono alternative. Tuttavia non tutto è perduto. A fronte di una spesa limitata per le casse comunali si possono fare notevoli progressi. L’impegno più oneroso sarebbe quello per il posizionamento di guard rail ai lati della strada per tutelare i pedoni da eventuali auto fuori controllo".

Il tutto in attesa della bretella del costo di 6 milioni che si snoderà dalla Sp 12 per San Polo fino al ponte del Tricolore. Il 16 settembre 2022 è stato siglato un accordo di programma tra il Comune di Montecchio e la Provincia che ha consentito di inserire la previsione di spesa per l’opera nella programmazione dei lavori pubblici di Palazzo Allende ma... serviranno ancora anni.

Una seconda proposta di Rondani è "l’installazione di una fontanella per permettere alle persone ed ai loro animali che spesso gli fanno compagnia, di potersi dissetare. E a proposito dei cani si potrebbero sistemare dei contenitori per le loro feci ogni 3040 metri, magari provvisti anche di sacchetti, in modo da venire incontro ai padroni, incentivandoli a compiere il loro dovere verso la collettività". Un altro problema segnalato dall’esponente di "Viviamo Montecchio" sono i rifiuti abbandonati o lanciati dagli autoveicoli in transito: "Una manutenzione periodica del viale gioverebbe dato che un luogo pulito disincentiva a sporcare".