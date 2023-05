Via D’Annunzio, scoppia la bufera Il Comune: "Azione dimostrativa"

Una polemica che ha travalicato i confini reggiani, per sbarcare, prepotentemente, al Consiglio Comunale di Pescara, e poi anche sulle pagine di quotidiani nazionali. La sostituzione, avvenuta il 22 aprile, da parte di un gruppo di persone facenti parte di Casa Bettola, dell’intestazione di via Gabriele d’Annunzio con quella del poeta sloveno Srecko Kovosel – un palese atto dimostrativo – è stata presa molto sul serio nella città natale del poeta, tanto da considerarla, erroneamente, come atto proveniente direttamente dall’Amministrazione Comunale reggiana. "Iniziativa assurda, incredibile, sconcertante, non solo offensiva nei confronti della dignità del Vate d’Italia, ma uno schiaffo alla città di Pescara e all’Abruzzo, oltre a testimoniare una profonda ‘non conoscenza’ della storia e della cultura del Paese da parte delle Istituzioni emiliane – insorge il consigliere pescarese Armando Foschi, che ha inviato una lettera al sindaco Carlo Masci, al Presidente del Vittoriale Giordano Bruno Guerri –. Ho segnalato tale incidente istituzionale al sindaco Masci chiedendogli di rappresentare il nostro profondo disappunto e il nostro biasimo al sindaco di Reggio Emilia, inviandogli come cortese omaggio una copia della Carta del Carnaro in modo da scoprire chi fosse realmente d’Annunzio".

Oltre al consigliere Foschi, hanno rilanciato la notizia anche quotidiani e telegiornali nazionali.

"La presa di posizione del consigliere leghista pescarese si commenta da sé – ribatte Stefano Ruggero di Casa Bettola –. Si è fatta un’interpellanza su una fake news, direi che c’è poco da aggiungere. L’insegna è caduta con il trascorrere del tempo, ma la rimetteremo su. Perché per noi, il dare un nome a una strada comporta l’esistenza di una narrazione. È un atto politico. È vero che d’Annunzio non abbracciò mai apertamente il fascismo, ma quest’ultimo si ispirò anche alla sua poetica. Questo Paese non ha mai apertamente condannato quel periodo storico, tanto è vero che gli apparati fascisti sono entrati in quelli della Repubblica senza una palese discontinuità tra i due periodi. Ci sono interi volumi a testimoniarlo. Per noi, questi atti dimostrativi, oggi, assumono ancora maggiore significato perché stiamo vivendo un momento storico in cui i nazionalismi stanno tornando prepotentemente alla ribalta e questi rappresentano spesso un viatico a nuovi conflitti. Comunque – conclude Ruggero – nei prossimi giorni, sulle nostre piattaforme social, avremo modo di spiegare e rispondere a queste polemiche".

Infine, sulla vicenda di via d’Annunzio, il Comune, con un comunicato prende le distanze dall’accaduto. Sulla cancellazione dell’intitolazione parla di "notizia destituita di ogni fondamento", ma soprattutto rileva che: "L’azione dimostrativa, ormai risalente a diversi giorni fa, è da attribuirsi a un gruppo di persone che hanno incollato un adesivo sul cartello che nomina la via, mentre l’Amministrazione ha provveduto nell’immediatezza degli avvenimenti a ripristinare la segnaletica corretta".

