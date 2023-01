’Via dei presepi’ In trent’anni 100mila visite

La via dei presepi è sulla strada di Gazzano, il borgo all’estrema periferia sud del comune di Villa Minozzo al confine con l’Appennino modenese: lì vive e opera l’artista Antonio Pigozzi dove ha allestito, con Silvia Gigli, una mostra permanente che nell’arco di 30 anni ha registrato 100mila presenze di visitatori che nel presepe hanno scoperto paesaggio e storia. Sono turisti appassionati dell’arte dei presepi che scelgono di visitare uno dei più distanti borghi del crinale appenninico a due ore d’auto dalla città di Reggio. È sorprendente quello che accade a Gazzano ‘borgo presepe’, che anche in queste ultime festività ha registrato 3.500 presenze a visitare alla mostra permanente, allestita nei locali della ex stalla vicino alla chiesa parrocchiale. Dal 1989 a oggi per questa mostra, ristrutturata completamente con significative novità nel 2019, le presenze arrivano a 100mila. Non a caso nel 2012 si svolse a Gazzano il 43° congresso nazionale dell’Associazione italiana amici dei presepi. "Malgrado il periodo trascorso – commentano l’artista Antonio Pigozzi e Silvia Gigli che, con lui, cura l’esposizione – le persone sono venute a trovarci ed hanno lasciato commenti e valutazioni molto positive. Questo ci fa molto piacere e ci ricompensa del grande lavoro svolto in sinergia con la sola Pro loco di Gazzano che ha portato i presepi nel territorio reggiano, rimasti nel cuore di tutti. Speriamo di aver trasmesso emozioni, valori e sentimenti di pace più che mai necessari in questo drammatico periodo dove nulla è dato per scontato. Molti appassionati, famiglie e scuole sia da varie parti d’Italia oltre che dall’estero, sono venuti a visitare la nostra mostra, addirittura persino gente dall’Australia". All’interno della mostra attualmente ci sono 16 scene che rappresentano principalmente la natività, ma anche altri episodi del Vangelo anche della collezione di Pigozzi o di amici artisti. Queste scene hanno varie dimensioni con diverse tempistiche e modalità di realizzazione. Ci sono due scene richieste per i due film di Ficarra, Picone e Pieraccioni. "La scena utilizzata nella pellicola dell’artista fiorentino – spiega Remo Secchi, presidente della Pro loco gazzanese – intitolata ‘Raggio di luce’ è ambientata nel borgo castelnovese di Pietradura, realizzata da Pigozzi con Silvia Gigli".

s. b.