Via dell’Aeronautica blindata

Dalle 15 di oggi e di domani fino al ripristino delle normali condizioni di viabilità saranno chiuse al traffico via del Chionso, nel tratto tra via Saragat e via dell’Aeronautica, e via Montagnani Marelli. Faranno eccezione residenti, e lavoratori della zona che dovranno seguire i percorsi prestabiliti. Via dell’Aeronautica resterà percorribile solo per i diretti al parcheggio “Aeroporto” muniti di regolare prenotazione. Per ragioni di sicurezza potranno essere adottati ulteriori provvedimenti di limitazione della circolazione che saranno segnalati sul posto dalle forze di polizia. Fino alle 12 di domenica sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati di via dell’Aeronautica.

Tutte le informazioni sulla prenotazione e gestione dei parcheggi sono disponibili sul sito Parkforfun che ha attivato due parcheggi a pagamento: aeroporto e in via del Chionso. Cicli e motocicli non potranno essere posteggiati all’interno della Rcf Arena e su via dell’Aeronautica. Si potrà parcheggiare in modo regolare in zona Santa Croce. Per informazioni sulla viabilità è possibile contattare l’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune al numero 0522.456660, attivo venerdì 9 giugno dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 20.30 e sabato 11 giugno dalle 15 alle 20.30.