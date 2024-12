Via Di Vittorio, stop alle auto

E’ stata emessa un’ordinanza che impone il divieto di fermata e sosta, oltre all’interruzione della circolazione su via Di Vittorio (zona ospedale), per oggi e domani a Scandiano. La chiusura sarà necessaria per realizzare un intervento sulla rete idrica in corrispondenza del civico 3 di via Di Vittorio. Sarà istituito il divieto di fermata e sosta con rimozione forzata e l’interruzione temporanea della viabilità da oggi a domani dalle 8.30 alle 17 e per il tempo necessario alle lavorazioni.