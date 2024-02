Via Emilia bis, al via gli incontri ma senza contraddittorio. Saranno confronti separati

Via Emilia Bis, due incontri separati su uno dei nodi centrali della campagna elettorale santilariese che vede schierati da una parte Alternativa Civica per Sant’Ilario e Calerno con il candidato sindaco Alberto Iotti, un progetto in cui sono confluite tutte le forze politiche e civiche della cittadina tranne il Pd. E dall’altra i dem che non hanno ancora deciso chi candidare come successore di Carlo Perucchetti, non disponibile per un secondo mandato: se l’inossidabile Marcello Moretti, ex sindaco, o uno degli assessori della attuale giunta, Fabrizio Ferri o Massimo Bellei. Una polarizzazione, specchio della debolezza di Perucchetti. Così i dem non hanno accettato la proposta Alternativa di un confronto tra il sindaco e Iotti. E allora ecco, domani sera alle 20.45 nella sala civica di Calerno, scendere in campo i pesi massimi del Pd per parlare di viabilità lungo la Ss 9 e di vivibilità della frazione; parteciperanno il sindaco del capoluogo Luca Vecchi; il presidente della Provincia Giorgio Zanni; l’assessore alla Mobilità di Parma Gianluca Borghi e Giammaria Manghi, capo della segreteria politica di Bonaccini. Curiosa la locandina dell’evento, con le foto e i nomi della quattro "corazzate" maiuscoli, e quelli del sindaco e dell’assessore Daniele Menozzi quasi in un angolo. "Il Pd si affida a chi viene da Reggio, Parma, Bologna. Alternativa Civica ha le proprie proposte serie e concrete. Vi aspettiamo lunedì 26 alla sala civica di Calerno", controbatte l’opposizione che da sempre batte sul tema in coordinamento con i comitati del territorio reggiano oggi riuniti nella Rete delle Periferie. Dal centro di Calerno passano ogni anno 7 milioni di veicoli, di cui 500mila sono mezzi pesanti: "Calerno – spiegano da Alternativa – è assediata da traffico, inquinamento, rumore e insicurezza. Nel Piano triennale delle opere pubbliche della Provincia sono previsti investimenti per 6,4 milioni a favore della variante, perché non si utilizzano i fondi europei disponibili? Da 15 anni Comune di Sant’Ilario e Provincia fanno studi, firmano accordi per la variante: tutto fumo negli occhi per i cittadini, con tanto di comparsata di rappresentanti di Provincia e Regione in campagna elettorale".

Francesca Chilloni