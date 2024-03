Via Emilia bis e le ipotesi: "Serve snellire il progetto"

"Via Emilia bis, perché perseguire un progetto faraonico? Schiaccia le esigenze dei cittadini di accelerare i tempi ed eliminare il traffico pesante, le esigenze ambientali, di ridurre il consumo di suolo pubblico, e le esigenze economiche, di contenere le cifre per avere rapidamente un collegamento tra il casello di Campegine e Corte Tegge".

Lo afferma l’associazione Mattone su Mattone (Cella, Cadè, Gaida) dopo aver assistito alle due assemblee pubbliche di Calerno dedicate alla Variante alle Ss9 e che di fatto hanno aperto la campagna elettorale santilariese, avendo la maggioranza non risposto all’invito di un faccia a faccia sullo scottante problema.

La prima è stata promossa dalla lista di maggioranza Sant’Ilario Futura (Pd), la seconda da Alternativa Civica, progetto trasversale di tutte le altre forze. Ed è proprio rispetto a quanto emerso dalla prima che l’associazione solleva dubbi. Calerno, nonostante sia una frazione di appena 3mila anime, è al centro tanto che il Pd ha schierato il sindaco di Reggio Vecchi, il presidente della Provincia Zanni, il capo della segreteria politica della presidenza regionale Manghi e l’assessore alle infrastrutture del Comune di Parma Borghi. "Per maggioranza questo tratto va concepito nella grande infrastruttura viaria, chiamata Via Emilia Bis, che dovrebbe collegare Reggio con Parma; per Alternativa Civica invece deve essere considerata una strada provinciale di soli 2 km, al fine di liberare la comunità di Calerno dal traffico di attraversamento", sintetizzano dall’associazione, che aggiunge: "Condividiamo che la Regione nel Piano delle Infrastrutture Regionale (Prit) ha dato come indicazione che le Varianti alla Via Emilia non diventino delle alternative alla A1, ma siano funzionali a sgravare i paesi dal traffico. Realizzare un’unica strada che dopo Sant’Ilario prosegua fino a San Prospero e si colleghi alla Tangenziale di Parma lo possiamo, invece, considerare un’alternativa alla A1, nemmeno motivata dalla presenza di centri industriali o abitati tra Ponte Enza e San Prospero. Perché dunque gli Enti Locali si sono accordati per progettare quest’opera faraonica che rappresenterebbe un unicum in tutta l’Emilia-Romagna? Non ci risulta infatti che altre città di provincia emiliane siano collegate tra loro da strade parallele all’A1. Per i reggiani basterebbe, invece, procedere con celerità nel realizzare una strada di 7 chilometri circa che prosegua dal termine della Tangenziale Nord, cioè da Cortetegge, fino a Sant’Ilario".

Francesca Chilloni