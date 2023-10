Via Emilia bis, spunta un dossier: "Anas e Regione pronte a finanziare. Ma è il Comune a non aver agito"

Chilloni

Via Emilia Bis, da 15 anni non è stato fatto nulla progettare l’arteria che toglierebbe dalle frazioni ovest l’inquinamento, i rischi e quel fiume di milioni di veicoli che trancia in due la vita delle comunità di Cella, Cadè e Gaida.

È lo sconcertante quadro che emerge da un importante lavoro di indagine documentale negli archivi del Ministero delle infrastrutture, Anas, Regione, Province di Reggio e Parma, Comune di Reggio, Parma e Fidenza, che ha prodotto un corposo e scottante dossier illustrato dalla onlus "Mattone su Mattone" sia alla stampa che ai residenti delle tre ’ville’. A presentare le richieste di accesso agli atti lo scorso 22 giugno e districarsi nei labirinti kafkiani della burocrazia sono stati gli avvocati Matteo Fortelli e Stefano Vaccari, specializzati in diritto amministrativo.

Il Mit dal 2021 e fino ai primi mesi del 2023 ha predisposto la nuova programmazione Anas "chiedendo alle Regioni di esplicitare gli interventi … considerati prioritari". Anas il 21 luglio ha risposto che la propria direzione tecnica sta svolgendo "approfondimenti trasportistici e progettuali per individuare le priorità di intervento tra Reggio e Fidenza".

La Regione il 21 luglio ha risposto di aver segnalato già nel 2021 al Mit e ad Anas come priorità assolute tre varianti: "Dalla tangenziale nord di Parma al confine con la provincia di Reggio; dalla Tangenziale nord di Parma a Fidenza; da Corte Tegge fino a Sant’Ilario". E ha aggiunto che su Reggio "non risultano predisposti elaborati progettuali aggiornati rispetto ai progetti molto datati della Ss9"

E il Comune di Reggio? Il 5 settembre ha risposto che l’ultimo studio di fattibilità commissionato è quello di Caire del 2009, e che nell’agosto 2022 ha stanziato 40mila euro per aggiornare lo studio. Una situazione di disinteresse che non trova spiegazioni politico-amministrative logiche, tanto più che il dirigente comunale che ha risposto agli avvocati del comitato - l’architetto Paolo Gandolfi, ex deputato ed ex assessore - ha rivendicato per il Comune il forte attivismo e l’impegno operativo dal 2009 che fatto sì che Anas si sia trovata su un piatto d’argento tutta la progettazione della bretella fino a Corte Tegge e che poi Anas nel 2015 ha finanziato. Resta perciò un giallo il perché quei 6 km di variante non siano stati progettati, e perché a fronte della disponibilità dell’ente statale e della Regione, Reggio non si è sia mossa con il rischio che Parma possa intercettare i futuri finanziamenti per prima per la prorpia Via Emilia bis.

Alberto Sassi e Maria Cristina Guarnieri, presidente e vice presidente di "Mattone su mattone" rivolgono alla politica tre richieste: "Luca Vecchi, in entrambe le campagne elettorali, si presentò qui dicendo che la via Emilia bis era un pilastro del suo programma. Vogliamo un cambio di passo dal Comune. Primo: che termini prima possibile lo studio fattibilità, lo consegni ad Anas e Regione, e lo presenti in un incontro pubblico. Secondo: la salute e la qualità della vita di queste comunità, lo sviluppo economico reggiano e la via Emilia bis non sono né di destra né di sinistra; chiediamo perciò a tutte le forze di maggioranza e di opposizione di informarsi sullo stato dell’arte e attivarsi". Terzo punto: "Che la nuova giunta accantoni le risorse la progettazione del tratto Corte Tegge-Calerno. Nel 2019, al termine della precedente consiliatura, venne approvato all’unanimità un emendamento del consigliere Andrea Capelli che prevedeva l’accantonamento di 300mila euro per portare avanti la progettazione. La giunta non mise mai a bilancio queste risorse. Ora lo si faccia e si attivi l’interlocuzione con Anas".