Via Emilia: traffico e smog dividono Cella, Cadè e Gaida

Dall’ascolto della cittadinanza è emerso che il problema più caratteristico per Cella, così come per Cadè e Gaida, è la via Emilia, che divide in due la frazione. Il traffico intenso, lo smog e i problemi di sicurezza stradale, aggravati dalla mancanza di valide alternative, rappresentano una criticità. La situazione, poi, peggiora ulteriormente in occasione della chiusura dell’autostrada A1", sono le parole della coordinatrice della Consulta A, Giada Cilloni.

Un’altra questione riguarda "la necessità di migliorare la cura della frazione, con la speranza che questo contribuisca a rafforzare il senso di comunità. Come Consulta, attraverso il Patto d’Ambito e il suo aggiornamento, abbiamo proposto al Comune una serie di interventi".