Via Falcone, camion incastrato sotto il limitatore d’altezza

Un camion si è schiantato contro un limitatore di altezza in via Falcone a Rubiera. È successo ieri pomeriggio verso le 15.30. L’autista non ha dunque rispettato il divieto di transito dei mezzi pesanti.

Il camion è rimasto incastrato e sul posto, per cercare di risolvere l’emergenza, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul luogo si è prontamente portata la polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia per eseguire gli accertamenti e le verifiche del caso, gestendo la viabilità. Fortunatamente nessuna persona è però rimasta ferita. Il limitatore di altezza è stato distrutto e sarà quindi fondamentale eseguire le operazioni di sostituzione. In via Falcone, oltre agli agenti della polizia locale e ai pompieri, è arrivato anche il sindaco Emanuele Cavallaro.

"Il camion in transito sulla strada era più alto del limitatore, divelto poi dopo lo schianto – spiega il primo cittadino Cavallaro –. La polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia ha subito identificato il conducente che, attraverso l’assicurazione del camion, dovrà poi risarcire i danni provocati. Nessuno è rimasto ferito. Il mezzo era guidato da un uomo, non italiano". Molti i cittadini che, passando dalla zona, ieri pomeriggio si sono subito accorti dell’incidente avvenuto nella zona di via Falcone.

