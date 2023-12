Via Fratelli Cervi, mezzo fuori strada. Ferito il conducente

Auto fuori strada, verso le 23 di ieri notte, sull’ex Statale 358 fra Cadelbosco Sopra e Castelnovo, in via fratelli Cervi. Ferito il conducente, ma non in pericolo di vita. La pubblica assistenza locale ha trasportato il ferito al Santa Maria Nuova di Reggio per le medicazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sant’Ilario per mettere la vettura in sicurezza.

L’incidente si è verificato nei pressi di una stazione di servizio. Sul posto pure il personale dell’automedica della Bassa. Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Reggio per effettuare gli accertamenti. Si tratta di una strada già più volte teatro di incidenti.