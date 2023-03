Via Gabella, degrado senza fine Nel casolare rifiuti e clandestini

Da tempo i residenti nella zona di via Gabella, a Cadelbosco Sopra, continuavano a segnalare presunte irregolarità dal punto di vista igienico sanitario e per l’occupazione di edifici sottoposti a vincoli ben precisi su sicurezza e messa a norma, previsti da apposite ordinanze comunali. E l’altra mattina è scattato un nuovo sopralluogo delle forze dell’ordine, che ha impegnato una ventina di operatori di polizia locale, carabinieri e nucleo forestale. Un nuovo sopralluogo, sollecitato da tempo dai cittadini, impegnati a più riprese a chiedere il ripristino delle condizioni di legalità e di decoro in un’area già da tempo al centro di controlli e di contestazioni. L’accertamento svolto da carabinieri e polizia ha confermato le segnalazioni di degrado ambientale arrivate dai cittadini. Sono stati trovati di rifiuti di varia natura, pericolosi e non, nell’area di un edificio di proprietà di una donna sessantenne. C’erano pneumatici, teloni di plastica, finestre dismesse, materiale per cantiere, un furgone abbandonato, materassi, rifiuti indifferenziati di ogni tipo. Il nucleo forestale ha contestato alla proprietaria una sanzione di 1.200 euro, oltre a 1.500 euro di multa per il proprietario del veicolo abbandonato, che è risultato intestato a un uomo di 65 anni abitante a Reggio, per omessa consegna della vettura destinata a demolizione. Inoltre, nell’abitazione oggetto del controllo sono stati trovati sette stranieri nordafricani fra i 30 e i 37 anni di età, clandestini in Italia, i quali sono stati condotti in caserma per avviare le previste procedure di espulsione. E’ stato rilevato anche il mancato rispetto delle ordinanze di ripristino dell’immobile, che erano state emesse tra il maggio e il novembre dello scorso anno, il cui contenuto resta ancora in vigore per cancellare il degrado da quella zona del paese.

Sull’intervento dell’altra mattina interviene il sindaco Luigi Bellaria: "Un’operazione frutto della collaborazione tra Comune e forze dell’ordine. Ringrazio i carabinieri della compagnia di Guastalla, il nucleo forestale di Gualtieri, con i militari di Cadelbosco guidati dal maresciallo capo Pietro Castrich, affiancati dagli agenti della polizia locale del comandante Andrea Tassoni, oltre al responsabile dei lavori pubblici, Giuseppe Sanfelici. Vigileremo sul rispetto del principio di legalità e del decoro urbano".

Antonio Lecci