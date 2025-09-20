"Via Gazzotte abbandonata". L’allarme dei residenti

"Ormai è diventata un’avventura quotidiana spostarsi nella nostra strada di residenza". Così comincia la lettera aperta che alcuni residenti in via Gazzotte, alla periferia di Guastalla, hanno scritto di fronte alla situazione della loro strada, con la carreggiata "ormai inaccessibile, con rischio per chi la percorre in auto, a piedi e in bici". La strada era un tempo consorziale, poi è stata asfaltata in vista di una gestione comunale. "Dal 2010 il Consorzio è stato sciolto in quanto non aveva più ragione di esistere, ma non abbiamo mai visto interventi di manutenzione", dicono i cittadini. Che aggiungono: "Negli ultimi cinque anni residenti e proprietari terrieri confinanti hanno sollecitato interventi, ma senza esito. Sono trascorse diverse "belle stagioni" per fare manutenzione ed ora l’inverno è in arrivo. Via Gazzotte è ritenuta una strada importante perché conduce all’argine del Crostolo: in caso di emergenze permette alla Protezione civile e agli addetti alla sicurezza di intervenire in modo rapido. Ma la strada ora è percorribile in modo accettabile solo per i primi 400 metri. Nelle scorse settimane è stato chiesto l’intervento dell’ambulanza, che si è dovuta destreggiare tra buche, solchi e grossi frammenti di asfalto sgretolato".

I residenti segnalano inoltre le condizioni del ponticello del Cartoccio, gestito dalla Bonifica: "Chi lo attraversa – aggiungono i residenti – spera sempre che non ci sia un cedimento proprio in quel momento. Oltre ad essere ridotto male, ultimamente è stato percorso da bilici con carichi pesantissimi".

Antonio Lecci