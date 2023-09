Via Giorgione chiede risposte urgenti

Via Giorgione è un piccolo angolo di città. Nascosto da alte chiome di alberi e da un portico-rifugio, rischia di essere la cartina tornasole del centro. Perché lì, a due passi da bottiglie pronte per il crack, c’è anche il progetto di rilancio più significativo del centro degli ultimi anni: i Chiostri di San Pietro. Sfilate di moda, mostre d’arte, concerti di classica, musica indie... Poi volti l’angolo ed entri nel “Sottosopra“. Chiediamo tre cose: un incontro con i cittadini assieme alle forze dell’ordine, una soluzione per illuminare meglio quell’angolo morto e un progetto integrato di repressionerecupero per i disperati che lì trovano rifugio. E lo chiediamo con urgenza.