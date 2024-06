"Via giornalisti e pubblico". Affidi, in aula trasmessi gli audio delle sedute incriminate

Le intercettazioni ambientali delle sedute di psicoterapia coi bambini sono state fatte ascoltare in udienza, ma chiunque non fosse una parte coinvolta nel processo, quindi la stampa, e anche il pubblico di uditori sono stati invitati dalla Corte a uscire dall’aula. È quanto accaduto ieri durante il processo sui presunti affidi illeciti di bambini, che conta 17 imputati: a questa decisione si è arrivati mentre si ascoltava Melania Scalisi, psicologa nominata consulente dalla Procura nel novembre 2018. La specialista ha riferito di aver letto non solo le intercettazioni trascritte dalla polizia giudiziaria, ma anche di aver sentito gli audio delle sedute coi minori condotte dalle psicologhe Nadia Bolognini, che ieri è comparsa in aula per la prima volta, e Imelda Bonaretti: "Andavano colti non solo i contenuti, ma anche il clima dell’interazione nel colloquio - ha spiegato la teste -, eventuali pause e silenzi e il tono di voce". Il pubblico ministero Valentina Salvi ha riferito che le sedute intercettate ammontavano a 45 ore, e ha prennunciato che voleva alternare domande alla consulente e ascolto di brevi audio. L’avvocato Oliviero Mazza, difensore dell’ex responsabile dei servizi sociali Federica Anghinolfi, si è opposto: "Non si capisce la rilevanza dell’ascolto in aula degli audio, già al centro di una consulenza tecnica: la psicologa, che li ha già sentiti, può riferirne tranquillamente". E poi lo ha definito "un metodo di procedere per la suggestione finalizzata anche alla comprensione extraprocessuale di questa vicenda, che già ha provocato ai nostri assistiti danni notevoli", parlando anche di "processo mediatico". Il problema vero, ha poi detto Mazza alla Corte, "è che se si permette al pm questo modo di procedere, poi lo dovreste concedere anche a tutte le difese e il processo finirebbe per essere mastodontico. La giurisprudenza consente l’ascolto diretto solo quando è indispensabile. Questo modo sembra più orientato a impressionare il pubblico che all’utilità processuale". Le altre difese si sono associate. Il presidente della Corte Sarah Iusto ha risposto dicendo che era "rilevante ascoltare per comprendere i toni". E ha aggiunto: "Le difese possono trasmettere le parti di audio che ritengono importanti per il controesame". Mazza ha ribattuto definendo "importante" l’ascolto integrale delle sedute, sostenendo che non ci potesse limitare alla selezione fatta dal pm: "La valutazione dev’essere complessiva". Il giudice Iusto ha detto che il pm "conduce l’esame come ritiene", mentre la difesa "può far sentire il prima e il dopo se la selezione di alcune parti degli audio fa emergere qualcosa che viene ritenuto diverso dalla verità". Mazza ha infine chiesto di procedere "a porte chiuse" perché negli audio "c’è la voce dei minorenni". Iusto ha accolto la domanda, invitando a uscire chi non è parte del processo. Poi il pubblico è rientrato a fine mattinata al termine degli audio. Commentando una seduta fatta da Bolognini il 17 ottobre 2018 su un bambino di quasi 12 anni, a cui era stata proposta "l’elaborazione del lutto" del padre: secondo il capo di imputazione, la psicologa avrebbe sostenuto che lui avesse subito abusi sessuali dal papà nonostante fosse a conoscenza dell’archiviazione. La consulente Scali ha riferito che in questo contesto "era rischiosa", perché si davano per scontate circostanze non ancora accertate. La consulente del pm ha poi riferito che, durante la seduta, "l’interazione è occupata dalla dottoressa, il bambino non risponde, sta in silenzio e cede con un sì dopo una serie di inviti". E ha detto che, nel caso in cui fossero stati fissati incontri protetti col presunto autore di reato, ciò avrebbe comportato "ulteriori disagi" per il minore.