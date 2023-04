Via il Tricolore dal Mapei Battaglia sui punti elencati dall’assessore I tifosi ribattono online

di Nicola Bonafini

Tutto ciò che riguarda lo stadio Mapei-Città del Tricolore è un nervo scoperto per Reggio Emilia e, soprattutto per i tifosi della Reggiana. Ogni parola, ogni decisione, ogni iniziativa, risulta tale da far alzare immediatamente la tensione, quasi come fosse un riflesso pavloviano.

L’ultima, in ordine di tempo, è la decisione da parte della Mapei Srl di sostituire il grande tricolore all’ingresso della scalinata principale dello stadio con un’opera d’arte della reggiana Olimpia Zagnoli. Un’iniziativa che ha scaldato immediatamente gli animi, creando una vera e propria ‘sollevazione’ da parte del popolo granata. Per cercare di sedarli, quegli animi feriti ormai da quasi dieci anni, nei giorni scorsi è intervenuto, con un post su Facebook, l’assessore allo sport del comune Raffaella Curioni, che a mo’ di decalogo ha cercato di ricomporre l’accaduto.

Iniziativa respinta con perdite. Visto che, oltre a vari striscioni comparsi in città (foto) da parte dei tifosi organizzati granata, su una delle tante pagine che fanno riferimento al tifo organizzato della Regia, Gradoni Granata, si risponde punto per punto all’assessore.

In particolare. Al punto 2 la Curioni sottolinea che la proprietà (ossia Mapei Srl, che acquistò lo stadio dalla curatela per una cifra di 3 milioni e 700mila euro) negli anni ha condotto importanti lavori di riqualificazione – solo nel 2022, sono stati 5 milioni gli euro che la multinazionale sassolese ha investito nello stadio - che "sinceramente non avremmo potuto compiere noi (ossia il Comune, ndr)". "Che tradotto – ribattono i tifosi – vuol dire, Reggio non è in grado di gestire uno stadio, o di attrarre altri imprenditori come sono riusciti a fare tutti i nostri colleghi in Emilia Romagna. Meglio lasciarlo gestire ad altri, di altre provincie". A fronte del fatto che lo stadio Mapei sia uno dei più innovativi in Italia in grado di ospitare eventi nazionali e internazionali, ai tifosi "interessano le competizioni dove scende in campo la squadra con la maglia Granata. Squadra per la quale lo stadio è stato costruito".

Vi sarebbe poi la frase dell’assessore secondo cui l’arte non si discute, e il fatto che l’amministrazione, anche pubblicamente, abbia ribadito il profondo legame tra il Tricolore ed i suoi cittadini, che debba essere espresso anche in un luogo a valenza pubblica come lo stadio: "Il problema non è il Tricolore – ribatte ancora Gradoni Granata – ma il modo in cui Mapei continua ad imporre le sue scelte senza coinvolgere nessuno" e poi la ‘consueta accusa’ agli amministratori (l’Assessore Curioni, va da sè, al tempo dell’acquisizione dal curatore fallimentare dello stadio non ricopriva tale incarico nell’amministrazione di allora) "di avere spalancato le porte a loro", ossia alla Mapei. Infine, di fronte al più classico dei: "noi crediamo nello sport e nel fair play", la chiusura di Gradoni Granata è durissima: "Noi crediamo nell’appartenenza, nel legame tra squadra e città". Tutto questo, con la Reggiana a 180 minuti da una potenziale promozione diretta in serie B.