Via Imbreto, area sotto sequestro

Dopo ordinanze, segnalazioni e informative all’autorità giudiziaria, senza ottenere lo stop dei lavori, ieri mattina si è svolto un intervento delle forze dell’ordine per porre sotto sequestro l’area a destinazione agricola di via Imbreto, alla periferia di Correggio, da qualche tempo al centro di polemiche per lavori in corso per la realizzazione di una "microarea" residenziale, ovvero una sorta di campina.

Ieri mattina sono intervenuti in forze polizia locale, carabinieri, polizia di Stato per porre i sigilli all’area in questione, dove anche nei giorni scorsi erano stati effettuati dei lavori, che non risultano autorizzati. Da tempo i residenti nella zona chiedevano un intervento deciso per bloccare l’intervento, che prosegue soprattutto nel fine settimana nonostante i divieti legati proprio alla destinazione esclusivamente agricola di quel terreno.

I proprietari sostengono di aver avuto rassicurazioni, tempo fa in municipio, sulla possibilità di realizzare una "microarea" sul quel terreno. Ma in realtà non sono mai state concesse autorizzazione. Dunque, gli scavi in corso, la posa di tubature e fosse biologiche, oltre al deposito di ghiaia per realizzare una pavimentazione esterna non risultano realizzate in modo legittimo.

Anzi, i lavori sono proseguiti anche negli ultimi giorni, con presenza di attrezzature da lavoro ed escavatori in quel terreno. Ora, con i sigilli dell’autorità giudiziaria apposti dalle forze dell’ordine, i lavori dovrebbero fermarsi.

Antonio Lecci