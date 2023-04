Via Imbreto, la lista civica Abc presenterà un esposto in Procura

La vicenda dei lavori non autorizzati sul terreno agricolo di via Imbreto, a Budrio di Correggio, viene seguita con molta attenzione dalla politica locale, da forze dell’ordine e autorità sanitaria. E ieri sera proprio quell’area è stata teatro di un’operazione – probabilmente legata a verifiche per ipotesi di reato – che ha visto impegnate alcune pattuglie di polizia locale e carabinieri, pare con un inseguimento concluso proprio nel terreno agricolo su cui sono stati eseguiti interventi non autorizzati, per trasformarla in gran parte in una "campina". Nel massimo riserbo sono in corso accertamenti, dopo che alcune persone sono state identificare e fermate per vari controlli.

Intanto, la lista civica Abc di Correggio, coordinata da Mauro Pernarella, annuncia la presentazione di un esposto a Procura della Repubblica, Prefettura e al commissario straordinario del Comune, chiedendo "di perseguire le responsabilità, mettendo in sicurezza il territorio". "Siamo preoccupati – dicono dalla lista civica – del danno ambientale che si sta determinando dalla copertura di duemila mq di terreno agricolo con rifiuti edilizi speciali, probabilmente non trattati. Diffusa pure la preoccupazione degli abitanti di via Imbreto, in particolare per la gestione dei rifiuti, del loro smaltimento e dei conseguenti effetti sull’aria circostante, in un’area adiacente alla zona dell’Oasi di Budrio".