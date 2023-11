Via Iotti chiusa per i mezzi pesanti

Da lunedì 13 novembre sarà in vigore il divieto di transito ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate in via Iotti a Luzzara, sull’ex Statale 62, tra via Tomba a via Parri, sulla carreggiata che porta verso Guastalla. Il provvedimento si è reso necessario vista la recente introduzione del divieto di transito ai mezzi pesanti sulla strada provinciale 2, tra l’argine del Po a Tagliata fino alla Variante Cispadana. Questo provvedimento, se ha risolto in parte i problemi in quella zona, ha però comportato un notevole aumento del transito dei mezzi pesanti a Luzzara. "La Variante Cispadana – dicono dal municipio luzzarese – costituisce per i mezzi pesanti un più idoneo e sicuro collegamento verso il confine con la provincia di Mantova, oltre che verso i Comuni serviti dalla stessa Cispadana".