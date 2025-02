Via Kennedy, bar nel mirino dei ladri. Rubati i 500 euro del fondocassa

Doppia intrusione dei ladri nella notte nella zona di via Kennedy a Reggio. Verso le 2,15 un primo colpo al Virginia Café, dove gli intrusi hanno cercato di forzare la porta, per poi scappare quando è entrato in funzione il sistema d’allarme. I malviventi si sono allontanati a mani vuote, lasciando i segni di scasso all’ingresso. Ma poco dopo un furto è invece stato messo a segno in un altro locale pubblico, sempre nella stessa zona.

È accaduto poco dopo le tre, probabilmente ad opera delle stesse persone che state viste fuggire in precedenza. I carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione giunta da un operatore della vigilanza privata: i ladri avevano infranto la parte bassa del vetro della porta d’ingresso con un tombino per poter entrare all’interno dell’edificio, puntando direttamente al fondo cassa e portandosi via una somma quantificata in circa 500 euro. Sono in corso accertamenti per verificare se vi sia l’ammanco di altro materiale, bevande e generi alimentari. I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire agli autori del furto, oltre che del tentativo di intrusione avvenuto poco prima. Si tratta dell’ennesimo colpo ai danni di esercizi pubblici, che negli ultimi tempi si stanno ripetendo con notevole frequenza in varie zone della provincia reggiana, con bottini limitati ma danni strutturali evidenti.

"È la seconda volta che ci succede" dice Cinzia Chen (Virginia Café). A luglio l’attività era già entrata nel mirino dei ladri che, in quell’occasione, riuscirono a entrare sfondando una finestra. Una volta dentro, i malviventi avevano messo mano al fondocassa e si erano portati via un bel po’ di gratta e vinci, oltre a un computer. Ieri notte però l’allarme è riuscito nel compito di far desistere i criminali: "L’allerta alle forze dell’ordine è partita subito – spiega la titolare –. Avevamo sistemi di sicurezza anche quest’estate, ma poi li abbiamo un po’ potenziati".

Come avvenne a luglio, i ladri hanno provato a entrare da una porta laterale, non quella che dà direttamente su via Kennedy, volendo approfittare una minore visibilità. "L’hanno presa a calci – dice Cinzia – ora non si chiude più bene, ma almeno non sono riusciti a entrare". Consolazione che non riesce a evitare una punta di amarezza, pensando che dall’ultima volta sono passati solo pochi mesi.

Le immagini della videosorveglianza potranno eventualmente aiutare i militari nell’individuare i responsabili: "Si vedono due persone in bicicletta e a volto coperto – riferisce la titolare –. Spero possa aiutare, domani (oggi, ndr) andrò a consegnare i video alle forze dell’ordine".

red. cro.