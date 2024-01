"Via la cabina elettrica dal centro della piazza"

Sale la protesta a Casina dei residenti che trovano completamente fuori luogo l’intervento in corso, ad opera del Comune, nella piazza antistante la vecchia scuola media, che sarà a breve abbattuta per lasciare il posto ad una nuova struttura antisismica e in sintonia con le esigenza della scuola moderna. Quello che non piace ai cittadini è il nuovo aspetto della più bella piazza di Casina, sia dal punto di vista architettonico che ambientale, con la realizzazione al centro di una cabina elettrica che deturpa il paesaggio.

E più ancora indispone il fatto che il Comune pare abbia calato l’incomprensibile ‘monumento’ al centro di quell’area senza informare nessuno, né i cittadini né il gruppo consiliare di minoranza il quale intende chiedere chiarimenti con un’interpellanza.

Anche il coordinamento Pd di Casina è intervenuto manifestando il proprio disaccordo affermando che prima di partire con i lavori, il sindaco avrebbe per lo meno dovuto informare la comunità di Casina mediante convocazione di assemblea pubblica. Alle considerazioni dell’ex assessore di Casina, Giovanna Caroli, oggi si aggiunge anche quello del dottor Augusto Gentili, medico che abita a Casina: "La comunità merita più rispetto, la struttura della piazza è davvero un eco-mostro. Ha un impatto ambientale ed architettonico disastroso, la cabina elettrica è una struttura che rovina davvero l’immagine della piazza più bella del nostro paese. Non so con quale logica l’eco-mostro sia stato collocato proprio lì. Il Comune doveva prima coinvolgere la popolazione, parlare con la gente".

Il geometra praticante Arris Di Donato, con studio a Casina, mosso dalle polemiche di questa installazione in piazza, ha deciso di offrire il suo contributo sul piano tecnico. "Mi sono attivato elaborando un progetto di mitigazione dell’intervento al fine di qualificare il sito, - afferma il geometra - il progetto è stato presentato anche in Amministrazione comunale e sono in attesa di una risposta. Ho visto molta polemica sollevata a seguito della posa della cabina prefabbricata, ma capisco anche le difficoltà dell’Amministrazione perchè progetti di grande importanza, come quello che stanno per iniziare alle scuole, hanno delle necessità tecniche che spesso vanno oltre la semplice estetica. Invece di criticare quanto accaduto, ho pensato di sviluppare un’idea per creare quello che in gergo tecnico viene chiamato ‘camouflage’, una cover. La mia idea tiene conto delle necessità tecniche dell’oggetto, quindi l’apertura delle ante, le prese d’aria e i comignoli e lo scopo è quello di riqualificare il contesto con materiali tipici della zona".