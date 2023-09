Via la vegetazione dalle sponde del Tresinaro

Cantieri aperti a Rubiera sul Tresinaro in queste settimane. "Si tratta – dice il sindaco Emanuele Cavallaro – dei lavori di manutenzione ordinaria del corso del torrente nel tratto in cui è attivo il ‘servizio di piena’ (un particolare status di attenzione per i corsi d’acqua). I lavori sono stati commissionati dall’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione civile della Regione Emilia-Romagna. Qualche settimana fa, constatato come il Tresinaro nel tratto del comune di Rubiera fosse ormai ricolmo di vegetazione, avevamo sollecitato un intervento: la Regione aveva già provveduto a programmare i lavori in queste settimane, prima che arrivi la stagione critica".

I lavori prevedono da un lato la ripulitura delle sponde dalla vegetazione spontanea che anche in un solo ciclo di stagioni raggiunge volumi tale da compromettere l’officiosità idraulica. Nell’ultimo tratto arginato vicino alla foce il Tresinaro deve infatti poter scorrere con volumi veloci e notevoli per scongiurare pericolosi rischi in casi di piena. Operazioni sicuramente molto importanti per una maggiore sicurezza.

"Sono lavori – sottolinea il sindaco Cavallaro – da eseguire con costanza: la Regione in questi anni, da noi, li ha assicurati contribuendo decisamente alla sicurezza idraulica del nostro territorio. In questa operazione sono altresì compresi alcuni interventi di ripristino degli argini in alcuni punti dove avevano avuto dei piccoli cedimenti". Il primo cittadino rubierese ha inoltre spiegato che l’investimento necessario "per tutto questo è di circa 100mila euro. Arriveranno anche interventi più complessi, ma sicuramente la manutenzione costante dei fiumi è il primo elemento essenziale di protezione – conclude il sindaco di Rubiera – dai rischi di esondazione". Lo stesso Cavallaro, in questi giorni, aveva annunciato le nuove opere sulla sua pagina Facebook, evidenziando che la Regione "sta tenendo fede a ciò che ci aveva assicurato".

Matteo Barca