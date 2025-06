Via l’amianto dal magazzino comunale di via Setti

E’ stata rimossa la copertura in amianto del magazzino comunale in via Fratelli Setti. Il Comune di Scandiano ha portato a termine l’intervento di riqualificazione su un proprio immobile: i lavori hanno riguardato la bonifica completa del manto di copertura in lastre di cemento amianto, sostituito con una nuova copertura in lastre grecate di lamiera metallica, per una superficie complessiva di circa 1.000 metri quadrati.

L’operazione ha permesso la sostituzione di tutte le lattonerie e l’installazione di un sistema di ancoraggio permanente in copertura che consentirà di eseguire in sicurezza i futuri interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Una spesa di circa 130mila euro, interamente finanziata attraverso contributi nazionali destinati ad investimenti in materia di efficientamento energetico e messa in sicurezza del patrimonio pubblico. I lavori sono stati concretizzati dalla ditta Beca Coperture Srl di Sassuolo.

"Si tratta – dice il sindaco Matteo Nasciuti – di un investimento importante non solo per la messa in sicurezza e valorizzazione del nostro patrimonio edilizio, ma anche per continuare il processo di bonifica dall’amianto".

m. b.