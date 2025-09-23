Yoox, persone dietro i numeri

Andrea Bonzi
Yoox, persone dietro i numeri
ReggioEmilia
Cronaca"Via Lazzaretto, disagio continuo"
23 set 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
"Via Lazzaretto, disagio continuo"

Nonostante l’impegno di Iren a usare mezzi più piccoli, la strada si è di nuovo bloccata: "Non ne possiamo più" .

Per approfondire:

Ci risiamo. Nonostante l’impegno a usare automezzi di più piccole dimensioni per la raccolta rifiuti a causa della limitata larghezza della strada, in via Lazzaretto a Correggio proseguono i disagi. Anche nei giorni scorsi si è verificato l’ennesimo incidente – per fortuna senza conseguenze per le persone – ma comunque con disagi per i residenti, bloccati in casa per l’impossibilità di transitare sulla carreggiata, almeno fino alla rimozione dell’autocarro, finito nel fossato laterale.

"Nonostante segnalazioni e sollecitazioni che continuiamo a inviare agli uffici comunali – dicono alcuni residenti, ormai stanchi di questa situazione – nessuna manutenzione viene effettuata sulla strada, con le buche che si allargano e con problemi sempre maggiori anche per le vetture che transitano. Nessun intervento abbiamo visto in tempi recenti. E la brutta stagione si avvicina".

L’ultimo incidente è avvenuto durante la manovra dell’autocarro, sulla strada collegata a via Campagnola, alla prima periferia di Correggio. Inoltre, dopo ogni incidente, restano dei danni alla sponda della strada e al fossato, talvolta anche su aree private. Già la scorsa primavera, oltre che a inizio settembre, altri simili incidenti avevano provocato la reazione dei residenti: "Via Lazzaretto – dicono i cittadini – ha un’asfaltatura inesistente, in quanto risale ormai a vent’anni fa, con buchi enormi su tutto il tratto e totalmente priva di illuminazione. Cosa si attende a intervenire in modo serio? Che capiti qualcosa di grave?".

Antonio Lecci

