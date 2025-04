"Via Lazzaretto? È impraticabile"

"La situazione è diventata insostenibile. E stiamo assistendo pure all’ennesimo incidente causato dall’inesistente sistemazione/manutenzione di una strada a poche centinaia di metri dal centro storico di Correggio".

La protesta arriva da un gruppo di residenti di via Lazzaretto a Correggio, una strada lunga meno di un chilometro e abitata da diverse decine di persone. I cittadini hanno già esposto più volte il problema agli enti locali competenti per la strada. Ma finora nulla sembra essere stato risolto.

"È lungo l’elenco di segnalazioni e richieste di aiuto che abbiamo inoltrato in questi anni, compreso anche un incontro con il sindaco nel febbraio 2025. Ma non è cambiato nulla", dicono i residenti. Che aggiungono: "Via Lazzaretto ha un’asfaltatura inesistente fatta ormai vent’anni fa, con buchi enormi lungo tutto il tratto e totalmente priva di illuminazione oltre che strettissima, con fossi sui lati che sarebbero da tombare per permettere la circolazione contemporanea di almeno due veicoli".

Nei giorni scorsi si è verificato l’ennesimo intoppo che ha peggiorato la situazione: "È stato l’ennesimo incidente che ha bloccato in casa ben quattro famiglie che hanno perso la mattinata di lavoro in attesa della rimozione di un autocarro, bloccato con le ruote in uno dei dislivelli che si trovano sulla strada". "Le segnalazioni e le richieste fatte in questi anni a tutti i livelli sono sempre cadute nel vuoto. E ora? – concludono i residenti – Attendiamo ormai rassegnati ed inascoltati che si verifichi il prossimo incidente?".

Antonio Lecci