Via le barriere architettoniche, domani il nuovo incontro con i cittadini

"Le barriere architettoniche sono prima di tutto culturali e si abbattono con partecipazione e pianificazione. Una progettazione che passa anche e soprattutto dal confronto con chi vive quotidianamente un territorio". Con questo concetto l’amministrazione comunale di Campagnola invita la cittadinanza a portare un proprio contributo in progetti e in idee per formare il Peba, il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, in incontro in programma domani alle 18,30 nell’aula Gianni Rodari, in paese. L’incontro, oltre che comunicare i risultati della precedente consultazione, punta a definire ancor meglio luoghi e interventi previsti dal Peba.

"Il contributo di cittadini, associazioni e altri portatori di interesse – spiega il sindaco Alessandro Santachiara – è utile alla buona riuscita del Peba. Nella redazione del Piano, infatti, è necessario che tutti coloro che abitano e frequentano il territorio siano coinvolti: la cittadinanza, in particolare le persone che manifestano maggiori fragilità, le associazioni che rappresentano gli interessi delle persone con disabilità, le famiglie con bambini e quelle con persone anziane non autonome, le associazioni, le cooperative sociali, i tecnici, le attività imprenditoriali. L’amministrazione e i tecnici incaricati avranno la possibilità di raccogliere l’opinione dei cittadini e dei portatori di interesse sui loro bisogni".