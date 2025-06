Via le barriere da Albinea. Consigli al Comune dai ragazzi del Pezzani

Lorenzo e i suoi compagni di classe studiano i percorsi più frequentati e propongono modifiche per aiutare chi si muove con le rotelle. Alunni e insegnanti hanno esplorato, segnato e indicato le zone da sistemare: hanno discusso tra loro su come migliorarle e su cosa chiedere all’amministrazione. Poi hanno incontrato il vicesindaco di Albinea Daniele Menozzi e Luca Iori dell’ufficio tecnico e hanno spiegato loro il progetto ‘Tracce di autonomia’ che hanno portato avanti per favorire la mobilità su rotelle. L’amministrazione li ha ascoltati, ringraziati e ha fatto propri i loro suggerimenti che verranno concretamente realizzati tra fine estate e autunno. L’idea del progetto è nata sul finire dello scorso anno scolastico nella classe 4^A a tempo pieno della scuola primaria Pezzani e dalla volontà degli scolari di aiutare il loro compagno di classe Lorenzo.

La volontà era quella di migliorare la fruibilità dei percorsi e installare una segnaletica apposita per tutti coloro che si trovassero nelle sue stesse condizioni o che comunque dovessero muoversi su ruote: genitori con passeggini o persone con deambulatore. Gli studenti hanno effettuato una serie di uscite su diversi percorsi. Al termine dei sopralluoghi hanno creato un’unica mappa in cui hanno evidenziato le problematiche riscontrate indicando le possibili soluzioni. Menozzi e Iori hanno ringraziato alunni e maestre per il dettagliato report consegnato e hanno promesso di attivarsi per rendere le proposte realtà.

m. b.