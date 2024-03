"Via le barriere, pensiamo insieme un piano"

Un finanziamento regionale di 36mila euro per il Comune di Sant’Ilario per la redazione del piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba), aperto il confronto. "Sant’Ilario è uno dei soli quattro Comuni che hanno ricevuto questo tipo di contributo nella provincia – spiegano dal Comune –. Il bando prevede un piano partecipativo con cittadinanza e associazioni che ha avuto il suo primo appuntamento lunedì in sala consiliare". Qui è iniziato il percorso di confronto e ascolto con i portatori d’interesse ed è stato presentato un questionario: l’amministrazione di Sant’Ilario invita tutti i cittadini a compilarlo per dare un contributo, coinvolgendo in particolare persone con disabilità motorie, anziani, bambini, ipovedenti e non vedenti, persone sorde, caregivers familiari. Il questionario, compilato in forma anonima, è "la base conoscitiva di partenza per predisporre un programma di iniziative per garantire la massima accessibilità agli spazi e luoghi in paese, attraverso un piano in ambito urbano ed edilizio. Alla serata hanno partecipato tutti coloro che costantemente contribuiscono alla crescita sociale, culturale, sportiva, assistenziale, socio sanitaria. In rappresentanza delle istituzioni erano presenti l’assessore ai lavori pubblici Daniele Menozzi, l’architetto Cinzia Araldi e il dottor Leris Fantini (incaricati per la redazione del Peba) e l’architetto Anna Cozzini incaricata ai lavori pubblici dal Comune. "L’obiettivo dell’incontro – dicono dal Comune – è stato quello di spiegare ai presenti cos’è il Peba e l’importanza fondamentale del piano eliminazione barriere architettoniche per la pianificazione, la programmazione e il controllo degli interventi di eliminazione delle barriere relativamente agli ambiti pubblici urbani quali strade, piazze e parchi e negli edifici pubblici quali, scuole, biblioteche, centri culturali, sportivi e uffici pubblici".

La possibilità di avere un quadro unitario e coordinato e soprattutto una quantificazione economica degli interventi da realizzare per l’abbattimento delle barriere architettoniche consentirà un tempestivo ed efficace inserimento delle risorse nei prossimi bilanci di previsione e un costante impegno al raggiungimento dell’obiettivo finale a barriere zero.