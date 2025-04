Via le erbacce delle aiuole

Grazie al gruppo di volontari Auser "Ramazziamo Felici" è stato realizzato il primo intervento di sfalcio in piazza Bentivoglio e nelle aiuole di piazza IV Novembre, utilizzando nuove attrezzature acquistate grazie ad alcune donazioni, con Pro loco e Amici del Bar Parigi, nell’ambito dei "Patti di collaborazione", che impegna le associazioni a curare regolarmente questi spazi in accordo con l’ufficio tecnico comunale. Non solo le associazioni, ma anche diversi cittadini privati hanno aderito all’iniziativa e, nelle prossime settimane, diventeranno operativi per varie mansioni. I "Patti di collaborazione" sono uno strumento che permette a chiunque di impegnarsi in attività di volontariato per la cura dei beni comuni, come pulizie, sfalci, innaffiature, o attività sociali e culturali. Il tutto in collaborazione col Comune.