Via le piante acquatiche dal Calamone

Il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano sta eseguendo, tramite una ditta specializzata, l’intervento di rimozione e controllo della fitta vegetazione che invade le acque del lago Calamone (foto), oggetto di osservazione e critiche da parte dei turisti che anche l’estate scorsa hanno dato luogo a non poche polemiche per come si presentava la superficie del lago, completamente invasa da erbe che ne snaturavano l’originale immagine di uno specchio azzurro immerso nel verde.

Come ha detto il Direttore del Parco Nazionale, dott. Giuseppe Vignali, non si tratta di alghe ma della proliferazione di miriofillo, una pianta acquatica.

Il Parco, avvalendosi appunto di studi e relazioni di studiosi del fenomeno, ha programmato, con l’abbassamento della temperatura, l’intervento di rimozione dell’erba, possibilmente dalle radici, come precedentemente annunciato. Al riguardo il consigliere del Parco, Robertino Ugolotti, ha precisato: "L’intento è di non colpire al cuore la naturalità del lago ma di mettere in campo interventi attenti e misurati in questa stagione, la più idonea ad avere risultati efficaci. soprattutto in relazione al contenimento della riproduzione della pianta nel lago".

s.b.