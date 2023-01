Via libera a 3,5 milioni per la diga di Vetto

Un passo avanti sulla diga di Vetto. Il senatore Gianluca Vinci (Fdi), dopo aver incontrato al Ministero delle Infrastrutture il viceministro Galeazzo Bignami con delega specifica alle infrastrutture idriche, esprime la propria soddisfazione di "poter finalmente ragionare in termini concreti sulla diga di Vetto". L’obiettivo è di "mettere a punto un progetto fondamentale" per il territorio delle province di Reggio e Parma che va ben oltre la diga di Vetto.

"Intanto sono stati finalmente liberati in questi giorni i primi 3,5 milioni di euro – afferma Vinci – attraverso il Ministero delle Infrastrutture, soldi che dovrebbero arrivare entro il mese prossimo. Un primo finanziamento che va direttamente alla Bonifica Emilia Centrale, incaricata per la realizzazione del progetto preliminare della Diga di Vetto. Le istanze importanti di territori come quello della Val d’Enza, finalmente trovano nel nuovo Governo un interlocutore capace di affrontare le questioni senza pregiudizi ideologici. Verrà adottato un nuovo metodo di valutazione tenendo presente benefici e costi per cui l’Ente incaricato della progettazione preliminare dovrà valutare attentamente anche il profilo economico che, in tempi di rincaro dell’energia elettrica, sarà comunque determinante".

Il senatore Vinci ha anche presentato un ordine del giorno sull’energia, avente come oggetto l’idroelettrico con l’indicazione della Diga di Vetto, approvato senza nessuna riformulazione all’unanimità, "un n segnale innovativo davvero ottimo sulle dimensioni della Diga di Vetto".

Vinci assicura che in breve tempo saranno erogati alla Bonifica Emilia Centrale 3,5 milioni di euro, già stanziati, per far redigere la valutazione di fattibilità. "La Diga di Vetto ormai è certa, bisogna solo vedere i tempi". Probabilmente verrà fatta una valutazione sul vecchio progetto ‘Marcello’ che risale a 33 anni fa. Non è esclusa l’ipotesi di ritenerlo ancora valido, fermi restando gli aggiornamenti tecnologici. Negli ultimi incontri anche la Regione è sembrata favorevole alla realizzazione dell’opera, resta aperto il confronto su progetto e dimenzioni del nuovo invaso. Settimo Baisi