Via libera al bilancio, nessun aumento della tassazione locale

Lunedì sera è stato approvato il bilancio di previsione 2023 del Comune di San Martino in Rio, con il sì dei consiglieri di maggioranza e il no delle opposizioni. Un bilancio di circa 19 milioni di euro che vede, per il 2023, oltre 7 milioni di spese per investimenti, in gran parte finanziati con risorse del Pnrr, nessun aumento della tassazione locale e nessun ricorso a mutui e prestiti.

"La nostra volontà – spiega l’assessore Luisa Ferrari – è stata quella di garantire stabilità nella tassazione in modo da tutelare i nostri cittadini, che restano al centro delle scelte finora compiute dall’amministrazione".

Aggiunge il sindaco Paolo Fuccio: "Si tratta di un bilancio che vuole essere prudente e tener conto delle oscillazioni impreviste e imprevedibili dei costi delle materie prime, che nel corso del 2022 hanno moltiplicato, tra le altre, le spese relative alle utenze. Questo bilancio, inoltre, prevede anche le opportunità create dai fondi del Pnrr, consentendo al nostro Comune di recuperare spazi scolastici importanti, oltre a intervenire in modo significativo sulle infrastrutture. Restano inalterati i servizi ai cittadini senza scaricare sugli stessi gli aumenti dei costi, grazie pure agli interventi di efficientamento energetico che da anni si stanno mettendo in campo. Scelte lungimiranti che ci fanno recuperare risorse sulla spesa corrente".