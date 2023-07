Via libera alla mensa per la scuola Costerà quasi un milione di euro

L’amministrazione comunale di Correggio ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di una mensa a favore della scuola elementare Antonio Allegri, grazie a un finanziamento del Pnrr che arriva per progetti di potenziamento di servizi di istruzione scolastica.

Già oltre un anno fa la giunta comunale correggese ha presentato la candidatura al Pnrr per la realizzazione della nuova mensa scolastica, in piazzale Ruozzi, con finanziamento di quasi 800 mila euro. Lo sorso agosto è giunta la comunicazione di ammissione al finanziamento, giunta dal Ministero dell’Istruzione. A fine anno, nel periodo in cui il Comune di Correggio è stato amministrato da un commissario straordinario nominato dalla Prefettura, è stato conferito l’incarico professionale per la progettazione esecutiva alla Cooperativa Architetti e Ingegneri di Reggio, con il totale dell’investimento che ammonta a 971.696 euro, di cui 874 mila euro coperti da fondi del Pnrr e altri 97 mila euro con soldi pubblici tratti dal bilancio comunale.

L’intervento in questione è già stato inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici, all’interno della annualità 2023. Come responsabile del procedimento è stato nominato l’ing. Fausto Armani, con mandato a compiere tutte le attività previste per l’attuazione dell’intervento e del suo monitoraggio. La gara d’appalto per l’affidamento dei lavori è coordinata dagli uffici della Provincia, con scadenza alle 12 del 18 luglio. La nuova mensa è destinata ad essere realizzata accanto alla attuale sede della scuola primaria Allegri (dove attualmente si trova un terreno adibito a prato) a cui sarà direttamente collegata. Il progetto prevede una struttura in grado di ospitare 160 alunni su due turni.

L’edificio sarà affiancato da un fabbricato destinato agli spazi di servizio come cucina per rinvenimentoporzionamento cibi, depositi derrate e detersivi, spogliatoi del personale in servizio alla struttura, oltre ai bagni-toilette a servizio degli alunni.

Questo fabbricato è realizzato solo come involucro e non allestito internamente sia per le parti edili, sia per quelle impiantistiche, in quanto questo aspetto dovrebbe essere oggetto di un futuro completamento.

Antonio Lecci