Via libera in extremis al progetto per le scuole medie

Via libera definitivo al progetto di efficientamento energetico e adeguamento sismico della scuola media "Carlo Levi", che risolverà anche l’annoso problema del riscaldamento. Si tratta di un progetto da 1 milione e 390mila euro: una spesa ingente, finanziata per 1 milione 251mila euro con fondi assegnati tramite un bando del Pnrr e per 139mila con risorse proprie del Comune di Campegine. Per poter beneficiare del finanziamento, l’amministrazione comunale deve seguire un preciso cronoprogramma: ieri con una volata ha pubblicato uno degli ultimi atti burocratici necessari (approvazione del progetto esecutivo con verbale di verifica e validazione). La progettazione definitiva doveva essere fatta entro il 31 agosto (la giunta Spanò ha dato l’ok l’11 luglio), mentre il provvedimento approvato ieri aveva come scadenza oggi. Le procedure della gara d’appalto saranno seguite dall’Unione Val d’Enza. I lavori interesseranno anche l’auditorium (opere per oltre 218mila euro) e la palestra scolastica (oltre 411mila euro). Il sindaco Alessandro Spanò poi, nei giorni scorsi, con il vicesindaco ed il Responsabile dell’ufficio tecnico hanno incontrato la ditta che da anni cura gli impianti di riscaldamento degli edifici scolastici presenti sul territorio campeginese, nella "consapevolezza che la situazione, in particolare in inverno, possa arrecare disagi a studenti e insegnanti ma la risoluzione di questi problemi rappresenta un’assoluta priorità". Nella scuola dell’infanzia i tecnici dell’azienda interverranno durante la pausa natalizia e saranno installate delle pompe di calore. Si compreranno copritermo e protezioni per le finestre. Interventi pianificati anche alle elementari e alle medie.

Francesca Chilloni