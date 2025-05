Via libera sulla strada provinciale 108 del Pianello: il ’bypass’ è pronto in anticipo

I lavori del cantiere sulla Sp 108 del Pianello (foto), iniziati poco più di un mese fa, come auspicato dalla Provincia sono terminati in anticipo: questa mattina la strada sarà riaperta al transito in sicurezza. Il tratto era stato chiuso al confine tra i comuni di Castelnovo Monti e Villa Minozzo a causa di una frana originata lo scorso autunno dall’ondata di maltempo che, in pianura, provocò l’esondazione del torrente Crostolo. Già da questa mattina sarà aperto al traffico il bypass realizzato dalla Provincia demolendo e ricostruendo verso valle un tratto di circa 200 metri, ripristinando in totale sicurezza gli spostamenti per tutti i cittadini e le imprese di questa importante parte dell’Appennino. In attesa del rifacimento della segnaletica e dello smantellamento del cantiere, previsti per la fine della prossima settimana, la circolazione sarà consentita in questo tratto con limite di velocità a 30 chilometri all’ora, in entrambi i sensi di marcia.

Il bypass che ha permesso di garantire anche per il futuro la percorribilità in sicurezza della Sp 108 minacciato da un fronte franoso particolarmente ampio e complesso, è stato realizzato dalla Bertoia costruzioni srl di Villa Minozzo, a cui va il ringraziamento di Provincia e Comuni per l’ottimo lavoro svolto in tempi così rapidi. Anche questo intervento, così come quello avviato proprio in questi giorni sulla Sp 40 tra Castelnovo Sotto e Cadelbosco Sopra, è stato finanziato dalla Provincia anticipando le risorse necessarie con un apposito assestamento di bilancio, con l’auspicio che le somme già rendicontate alla Protezione civile possano essere rimborsate in considerazione della straordinarietà dell’evento atmosferico verificatosi lo scorso ottobre.

s.b.