Via Makallè, controllo di un’auto Denunciato 28enne per spaccio

Un 28enne è stato denunciato in stato di libertà dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio. Tutto è successo il 21 di giugno al mattino, quando un giovane a bordo di una Ford Focus, in via Makallè, ha accelerato alla vista di una Volante. Situazione che ha immediatamente insospettito gli agenti che hanno bloccato l’auto e proceduto a un controllo. Il ragazzo, con le mani tremolanti e la voce affannata, avrebbe detto agli agenti di non essere in possesso né di un documento d’identità né di una regolare patente di guida. Soprattutto gli agenti notavano un sacchetto nell’abitacolo, con dentro una sostanza sospetta; oltre allo smartphone del giovane ‘aperto’ su una chat. Elementi sufficienti a portare il 28enne in questura per controlli. Quella sostanza erano poco più di 35 grammi di hashish e la messaggistica faceva emergere una possibile attività di smercio, ragion per cui è scattata la denuncia per detenzione di droga ai fini di spaccio.