Via Marx, lavori in anticipo. Demolizione del cavalcaferrovia. Verso il nuovo sottopasso

Con un anno di anticipo sul programma, e questo comporterà disagi imprevisti per la zona interessata, partiranno il 10 novembre i lavori di demolizione del cavalcaferrovia di via Marx, che sovrasta i binari della linea storica Milano-Bologna dove, quotidianamente, viaggiano convogli regionali, interregionali e pure qualche Freccia. Questo in virtù del fatto che Rfi, Rete Ferroviaria Italiana, ha comunicato ad Anas che a causa di ulteriori interventi sul citato percorso programmati per il prossimo futuro, il fermo treni notturno lungo il tratto sopracitato potrà essere attuato solo in questo periodo e non nell’autunno 2025, come originariamente programmato. L’intervento di smontaggio del ponte è, peraltro, solo il primo passo di un più ampio programma di lavori legato alla realizzazione della tanto attesa Tangenziale Nord nel tratto da San Prospero Strinati e Corte Tegge. Alla demolizione del cavalcaferrovia seguirà infatti la realizzazione di un sottopasso stradale. Lunedì Anas inizierà ad allestire il cantiere mentre via Marx sarà chiusa a partire da mercoledì 6. Già da oggi l’impresa disporrà la segnaletica anche in merito alle deviazioni per gli automobilisti. La chiusura interesserà il tratto di via Marx tra via Ghisleri, via Ancini e via Erbosa. Tempi previsti per la realizzazione delle varie opere? Entro fine novembre, dopo una decina di notti di lavoro con traffico ferroviario interrotto da mezzanotte sino a, circa, le 4 di mattina, saranno completate le attività di demolizione del sovrapasso. Per la tarda primavera del 2025 è invece in calendario l’apertura della bretella stradale che da via Rinaldi condurrà su via Martiri di piazza Tien An Men, riducendo l’impatto dell’intervento per gli abitati di Roncocesi e Cavazzoli. "Nei prossimi mesi però – spiega il vicesindaco di Reggio e assessore ai lavori pubblici, Lanfranco de Franco – tutto il traffico veicolare dovrà giocoforza attraversare le vie delle due frazioni. Per mitigare la situazione emetteremo quindi un’ordinanza che vieterà il transito dei mezzi pesanti a Roncocesi e Cavazzoli (Tir e simili passeranno per via Alice Bertani Davoli o per la Provinciale prospiciente il Villaggio Crostolo, ndr). Posso comprendere il disagio dei cittadini, pur sottolineando che il Comune non ha competenza in questo contesto; tuttavia – prosegue – la tangenziale Nord è un’opera fondamentale, molto complessa, ma che aspettiamo da 40 anni. Alla fine di questo iter ci saranno indubbi benefici per tutti". Il sottopasso che sarà realizzato si inserisce infatti all’interno della nuova viabilità sul fondamentale asse nord-sud della città per un costo complessivo, totalmente a carico di Anas, di circa 190 milioni di euro.