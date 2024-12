Via Marx, assemblea infuocata: ecco quando sarà pronta la bretella di collegamento

Reggio Emilia, 17 dicembre 2024 – Assemblea tesissima quella di ieri sera con i cittadini di Roncocesi e Cavazzoli da una parte, ed Anas e Comune dall’altra, per fare il punto con i residenti della frazione sui lavori della tangenziale nord e i gravi disagi alla viabilità derivati dall’abbattimento del cavalca-ferrovia di via Marx.

Il focus è stato proprio sulla bretella di collegamento con Pieve Modolena: l’impegno da parte dell’Azienda pubblica è di terminarla il 15 di maggio, anziché fine giugno come inizialmente programmato. La tempistica tuttavia è fluttuante, e già si sta lavorando senza sosta per compensare i ritardi provocati dal maltempo e dagli allagamenti delle scorse settimane.

Per la riapertura di via Marx, chiusa a novembre, bisognerà attendere che sia costruito il sottopasso ferroviario (con traffico passante sulla linea Milano-Bologna). Tempistica? Tra scavi, realizzazione e consolidamento non meno di un anno.

Oltre ai rappresentanti delle Consulte di quartiere A e B, erano presenti numerosi cittadini che hanno espresso senza mezzi termini la propria insoddisfazione al sindaco Marco Massari e al vicesindaco nonché assessore ai lavori pubblici Lanfranco De Franco. "Un problema complesso, con inevitabili disagi. Ma un sacrificio che ripagherà”, hanno detto Massari e De Franco, mentre il rappresentante di Anas ha spiegato che si sta usando l’asse principale del cantiere per far transitare i mezzi e i macchinari, evitando di intasare ulteriormente la viabilità dell’area. La fornitura dei materiali è difficile, è stato aggiunto.