Via Matildica, focus valorizzazione. Interventi sui celebri percorsi nel ricco programma giubilare

Incontri informativi sulla Via Matildica del Volto Santo, ufficialmente riconosciuta come uno dei percorsi giubilari più prestigiosi d’Italia. L’incontro, aperto alla popolazione, si terrà sabato 15 marzo 2025, alle ore 15:00, presso il Centro Turistico Andare a Canossa (Castello di Canossa, 26). Appuntamento organizzato dal Comune di Canossa, in collaborazione con il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, Parchi dell’Emilia Centrale, la Diocesi di Reggio Emilia e l’Associazione Via Matildica del Volto Santo, su richiesta del Centro Andare a Canossa.

Insieme per un importante progetto di valorizzazione dell’intero cammino, con un investimento complessivo di 605 mila euro, cofinanziato dal Ministero del Turismo con il bando relativo ai cammini religiosi che prevede il completamento di parte del tracciato già realizzata da Canossa e San Pellegrino in Alpe. In particolare, è previsto l’adeguamento strutturale e impiantistico di immobili pubblici per la ricettività; il miglioramento dei percorsi con la posa di 100 cippi miliari in arenaria; la promozione turistica, la promo-commercializzazione e la comunicazione inerente l’intero percorso.

"Canossa ha un ruolo significativo in questo percorso che arriva e attraversa il Castello del Perdono, – afferma il sindaco Luca Bolondi –, la notorietà dei luoghi di Matilde può rappresentare un ulteriore elemento di valorizzazione e sinergia".

Don Giordano Goccini, dell’Associazione Via Matildica del Volto Santo, aggiunge: "Questa via è un percorso che può segnare anche una svolta alle persone, è come un libro dove ognuno può cogliervi qualcosa di diverso, secondo quello che cerca e ciò che ha nel cuore. In essa si può esprimere la grande tensione verso il pellegrinaggio come esperienza liberante. È una sinergia tra pellegrini, istituzioni, cittadini e anche tra Paesi, chi scende da mille anni dalla Germania e dal nord Europa".

Sono previsti anche interventi, tra gli altri, dei progettisti Giuliano Cervi e Walter Baricchi, di Stefano Ovi, presidente Cai, Sezione di Reggio Emilia, Mara Gombi, assessore del Comune di Canossa. Conclusioni di Fausto Giovanelli, presidente del Parco dell’Appennino Tosco-Emiliano.

Settimo Baisi