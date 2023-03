Reggio Emilia, in via Melato nascerà un enorme centro sportivo e di svago. Ecco come sarà

Ecco come sarà il nuovo centro sportivo che avrà sede in via Melato a Reggio Emilia

Reggio Emilia, 28 marzo 2023 – Cinque piscine tra cui una olimpionica e due all’aperto, un’area spa, una palestra, un atelier, due aule, un campo da calcetto, quattro da padel e uno spazio per il calisthenics. “E chi più ne ha più ne metta”, verrebbe da dire.

Il Comune di Reggio ha presentato il project financing per un nuovo impianto natatorio e un centro sportivo polifunzionale nell’area di via Melato, quella attualmente occupata dalla piscina comunale e dalla pista d’atletica cittadina. Il lavoro si collega allo spostamento di quest’ultima: quando sarà realizzato il nuovo stadio al Campovolo inizieranno le opere nell’area poco distante da via Emilia Ospizio, ovvero nel 2025. Per completarli ci vorranno due anni, dunque quanto presentato entrerà in funzione solo nel 2027.

Il project financing è una procedura per la quale un privato propone all’amministrazione un progetto interamente a sue spese, in cambio di una concessione gratuita e di lungo periodo. Così è stato anche per via Melato: nel 2021 la società Sidecu del gruppo spagnolo Supera ha presentato in municipio un piano da 16 milioni di euro per la riqualificazione dei due impianti sportivi e, dopo due anni di verifiche tecniche, ha ottenuto l’ok. Adesso entro fine anno il Comune dovrà indire un bando (passaggio più formale che reale, date vastità e complessità sia del progetto che della richiesta) e Supera, una volta vinta la gara, otterrà una concessione gratuita di 42 anni. I primi due per la costruzione, 40 poi per rientrare dell’investimento e trarne profitto. Scaduto questo periodo (sarà circa il 2070) l’area diventerà di sola competenza comunale, per farne poi l’uso che crede.

Il progetto non vuole interrompere l’attività agonistica né delle società di nuoto né di quelle di atletica, dunque i lavori si daranno il cambio nel 2025. Una volta completato il nuovo stadio al Campovolo, si inizierà a lavorare in via Melato. Prima di tutto sarà costruita una nuova grande struttura su due piani e coperta di pannelli solari nell’area oggi verde compresa tra viale del Partigiano e via Melato. Al piano terra ci saranno l’ingresso con i tornelli, gli spogliatoi, due aule e un atelier per attività d’insegnamento anche per bambini e ragazzi, e l’area vasche: una nuova olimpionica da 50 metri, affiancata da una piscina da 25 e da un’area spa con idromassaggio e percorsi benessere. Al piano superiore (di larghezza minore) una palestra, affacciata sulle vasche e sull’area verde interna. Lì, dove grosso modo si trova l’ovale oggi, ci saranno due vasche per lo svago da 25 e 15 metri e un vasto prato, nel quale i clienti potranno rilassarsi. Sul lato di viale del Partigiano sorgeranno poi un’area da calisthenics, un campo da calcetto e quattro da padel.

Una volta pronti i nuovi spazi in modo da non dover fermare le attività, le strutture dell’attuale piscina saranno riqualificate: la vasca da 50 metri di oggi, costruita a metà del secolo scorso, è vetusta e scomparirà. In quella struttura (la copertura è stata realizzata negli anni ‘90) ci saranno impianti sportivi di altro tipo, ancora da determinare. Gli spogliatoi di oggi resteranno, mentre la piscina da 25 metri sarà rasa al suolo e in quell’area si estenderà il parcheggio, la cui capienza odierna sarà raddoppiata con circa 200 nuovi posti.

L’ingresso di questa nuova enorme area sportiva (la superficie complessiva è di circa un ettaro, più di 10.500 metri quadrati) sarà in corrispondenza della piccola rotonda di via Melato. Supera ha fatto un’analisi di mercato rispetto alle altre piscine della provincia per stabilire i prezzi di accesso e insieme al Comune concorderà prezzi ‘pubblici’: saranno favorevoli le tariffe per gli abbonamenti familiari e/o di medio-lungo periodo, mentre l’accesso singolo avrà a disposizione tutti gli impianti.

"La piscina recupererà la funzione di svago che aveva negli anni '80" - ha detto il dirigente dell'area di sviluppo territoriale Paolo Gandolfi "e la posizione permetterà di accedervi anche a chi viene dai comuni limitrofi".

L'assessora allo sport Raffaella Curioni ha spiegato la scelta del Comune: "Sommando tutte le esigenze manutentive attuali, abbiamo capito che per sistemare la piscina di oggi sarebbero comunque serviti 12 milioni"

Il sindaco Luca Vecchi ha segnalato l'importanza dell'intervento: "La proposta è arrivata nel 2021 e prima della dichiarazione di pubblica utilità da parte della giunta ci sono stati due anni di duro lavoro di verifiche tecniche ed economiche, è un'opera grossa e importante per la città che dimostra la volontà di migliorare costantemente il patrimonio impiantistico sportivo, a partire dal palazzetto ma pensando anche alla nuova pista di atletica al Campovolo. E non smetterò mai di dirlo, la piscina di cui parliamo è e resterà un impianto pubblico"