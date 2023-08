Via Molinazza a Scandiano chiusa per installare paletti con catarifrangenti

Lunedì 21 e martedì 22 agosto via Molinazza a Fellegara rimarrà chiusa, nel tratto compreso tra via Brugnoletta e via Armani, per consentire l’installazione di delineatori di margine della carreggiata (paletti bianchi con elementi rifrangenti). L’interruzione della viabilità inizierà alle 8.15 e terminerà alle 18. "Rimane comunque garantito il transito, oltre che ai mezzi di soccorso, ai residenti", dicono dal Comune.

Continuano dunque le operazioni di messa in sicurezza di via Molinazza, strada teatro di incidenti mortali. Da tempo i cittadini chiedevano provvedimenti. Da luglio sono operativi due autovelox voluti dall’amministrazione per ogni senso di marcia. Il Comune aveva annunciato altri interventi tra cui attraversamenti rialzati e un guardrail sul lato del canale. Compiuti i lavori sulla banchina stradale che presentava dislivelli importanti. E’ stata rinnovata la segnaletica orizzontale e verticale che obbliga a moderare la velocità. In funzione indicatori luminosi che avvisano delle velocità elevate e i due autovelox.

m.b.