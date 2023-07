"Via Molinazza a Scandiano: conclusi i primi lavori di messa in sicurezza"

"Su via Molinazza a Fellegara dopo aver installato l’autovelox bi-direzionale abbiamo completato in questi giorni una prima fase di lavori di messa in sicurezza del tracciato della via che presentava alcuni punti critici".

Ad annunciarlo è il sindaco Matteo Nasciuti sulle opere nella strada teatro di incidenti mortali.

"Abbiamo dapprima ‘riempito’ – spiega il sindaco – i tratti di banchina che presentavano dislivelli notevoli rispetto alla carreggiata, riempimento fatto con misto cementizio che agevolerà i prossimi interventi sulle stesse banchine. E’ una scelta fatta anche considerando le ottime condizioni dell’asfalto che in un secondo momento verrà scarificato per ottenere un ulteriore livellamento della strada". E’ stata predisposta la strada per l’installazione delle due piattaforme rialzate che imporranno di abbassare la velocità.

"Proseguiremo nel monitoraggio e programmazione di interventi di manutenzione in via Molinazza", assicura il primo cittadino.

m. b.