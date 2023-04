Via Molinazza, ipotesi tutor Il Comune apre all’idea dei cittadini

Una cinquantina di persone lunedì sera ha partecipato a Fellegara all’incontro tra l’amministrazione e i cittadini per discutere delle problematiche legate a via Molinazza e alle possibili soluzioni. Nelle ultime settimane è stata di nuovo chiesta una maggiore sicurezza della strada dopo un altro incidente mortale, con i residenti che avevano reclamato un incontro pubblico al sindaco Matteo Nasciuti. Il primo cittadino l’altra sera ha preso parte alla riunione assieme all’assessore Claudio Pedroni, al comandante della polizia locale Italo Rosati e al dirigente dell’ufficio tecnico Matteo Nasi.

"L’incontro si è svolto in un bel clima costruttivo e collaborativo di cui va ringraziata anzitutto la cittadinanza", dicono dal Comune. Sono state presentate le cifre degli interventi. Sono 35 i servizi pianificati dalla polizia locale tra il 2022 e primi mesi del 2023. Delle 52 violazioni al codice della strada rilevate, 34 sono per eccesso di velocità. Ben 11 gli incidenti, 4 con feriti. Sono emersi i dati del monitoraggio effettuato tra il 21 febbraio 2021 e il 9 marzo dello stesso anno. In quell’occasione erano transitati su via Molinazza 29.507 veicoli di cui 578 motocicli, 19mila circa autovetture e 9.900 autocarri. Nelle due direzioni di marcia le velocità massime registrate sono state di 176 kmh in direzione est e 161 in direzione ovest.

"Di fronte a questi dati abbiamo discusso di migliorie e sistemi di dissuasione – spiegano dal Comune –. Bisogna capire che a quelle velocità non si può transitare. Sono emerse proposte interessanti che stiamo valutando e soprattutto una bella condivisione tra i presenti".

Nasciuti ha ringraziato i cittadini per "la volontà di confrontarsi e collaborare sul tema". Brunella Romani, tra i referenti del comitato di residenti, è soddisfatta dell’incontro: "Hanno annunciato, come già detto di recente, che arriverà l’autovelox, ma i cittadini chiedono invece un tutor perché il velox non è risolutivo. L’amministrazione non ha scartato l’ipotesi. Tuttavia abbiamo ribadito la presenza sulla strada di pericolosi sbalzi laterali della banchina. Il nostro obiettivo è di rallentare la velocità e dissuadere i passaggi dalla strada. Tra le altre ipotesi anche quella di costruire una rotonda". Romani sottolinea che l’amministrazione "valuterà il tutor e sarà compiuto uno studio per evitare il problema degli sbalzi laterali sull’asfalto. C’è stata quindi un’apertura da parte del Comune".

Matteo Barca