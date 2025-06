Via Panciroli, tentato furto in negozio. Prese collane per 700 euro: arrestato

Ha cercato di rubare in un negozio di bigiotteria passando dal foro dei tubi del condizionatore, ma è finito in manette prima di poter fuggire. È successo nella notte tra lunedì e martedì, poco dopo l’una, in via Panciroli, in pieno centro storico.

A dare l’allarme verso le 01 è stata una residente della zona, che ha notato un uomo armeggiare nei pressi della vetrina di un esercizio commerciale e ha chiamato subito la Polizia. Gli agenti della Squadra Volanti sono arrivati sul posto in pochi minuti, sorprendendo un 29enne tunisino, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti. L’uomo corrispondeva perfettamente alla descrizione fornita dalla segnalante e, durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di una tronchese e di dodici collanine per un valore complessivo di circa 700 euro, appena sottratte dal negozio.

Il ladro, secondo quanto ricostruito, avrebbe cercato di entrare nel locale passando dal piccolo foro nel vetro attraverso cui passano i tubi del condizionatore. "Non ha scassato nulla, ha danneggiato solo il condizionatore", racconta il titolare dell’attività. "Ha rotto i tubi e ha fatto passare le collane da quel buco, ma c’ha messo un sacco di tempo. È stato ingenuo: qui passa sempre qualcuno. Alla fine si è messo nei guai da solo".

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato e denunciato anche per possesso ingiustificato di grimaldelli. Attualmente si trova nelle celle di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida, prevista per oggi. La refurtiva è già stata restituita al legittimo proprietario, mentre l’attrezzo utilizzato per forzare l’ingresso è stato posto sotto sequestro.

"In sette anni è la prima volta che succede una cosa del genere – prosegue il commerciante –. In questa via non si è mai lamentato nessuno, c’è sempre movimento. È stato il gesto maldestro di una persona che forse nemmeno sapeva bene quello che stava facendo".

e.b.