Via Piave, il restyling è un caso

Si è concluso nei giorni scorsi l’intervento di riqualificazione di via Piave, in centro a Fabbrico, inserito nel quadro più ampio di una sistemazione del cuore del paese, tra cui via De Amicis, dove il progetto era stato completato in precedenza. L’operazione scelta per via Piave è rientrata nel piano per rigenerazione e rivitalizzazione dei paesi colpiti dal terremoto del 2012, puntando all’obiettivo di "migliorare le opere di urbanizzazione, l’arredo urbano e la viabilità degli spazi pubblici." Ma l’esito finale dell’intervento sembra dividere i cittadini.

Con tanto di cartello polemico e ironico apparso da subito su uno dei pali accanto alla strada, definendo ’genio’ il progettista. In particolare, il dissenso è concentrato sulla tipologia scelta per il parcheggio, con piante che sarebbero di intralcio ai conducenti in manovra. E poi i "parcheggi rialzati".

C’è chi li critica giudicandoli come barriere architettoniche, ma altri difendono questa scelta, in quanto risultano più comodi al passaggio di persone con disabilità, grazie ad assenza di ostacoli e all’utilizzo di uno ’scivolo’ per salire e scendere dai veicoli con maggiore facilità.

Forse qualcosa dovrà essere migliorato: così come è avvenuto con la rimozione di pali della segnaletica, piegati da subito da urti di auto, che alcuni cittadini hanno segnato come un ’ostacolo’, ponendoli all’attenzione dell’amministrazione. Il progetto si è basato sul vincolo legato a due pedonali, una pista ciclabile con due direzioni, oltre alla presenza di alberi per rispettare i ‘criteri di impatto’.

Antonio Lecci